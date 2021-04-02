Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
İstanbul serbest piyasada dolar 8,1240 liradan, avro 9,5670 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 8,1240 liradan, avro 9,5670 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,1220 liradan alınan dolar, 8,1240 liradan satılıyor. 9,5650 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,5670 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1670 lira, avronun satış fiyatı ise 9,6130 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk