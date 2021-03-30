Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 8,2740 liradan, avro 9,7420 liradan güne başladı.

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İstanbul serbest piyasada dolar 8,2740 liradan, avro 9,7420 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 8,2720 liradan alınan dolar, 8,2740 liradan satılıyor. 9,7400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,7420 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1850 lira, avronun satış fiyatı ise 9,6500 lira olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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