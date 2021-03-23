Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
23.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:06
İstanbul serbest piyasada dolar 7,8620 liradan, avro 9,4120 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,8620 liradan, avro 9,4120 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,8600 liradan alınan dolar, 7,8620 liradan satılıyor. 9,4100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4120 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9380 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4770 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk