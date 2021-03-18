Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

18.03.2021 08:59 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:03
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4910 liradan, avro 8,9770 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4910 liradan, avro 8,9770 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,4890 liradan alınan dolar, 7,4910 liradan satılıyor. 8,9750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9770 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5060 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9350 lira olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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