Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
17.03.2021 09:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 7,5000 liradan, avro 8,9300 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,5000 liradan, avro 8,9300 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,4980 liradan alınan dolar, 7,5000 liradan satılıyor. 8,9280 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9300 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4970 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9320 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk