Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
08.03.2021 08:59 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 7,5400 liradan, avro 8,9870 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,5400 liradan, avro 8,9870 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 7,5380 liradan alınan dolar, 7,5400 liradan satılıyor. 8,9850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9870 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4940 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9550 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk