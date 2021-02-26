Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

26.02.2021 09:01 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:04
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4370 liradan, avro 9,0420 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4370 liradan, avro 9,0420 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,4350 liradan alınan dolar, 7,4370 liradan satılıyor. 9,0400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0420 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2240 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8220 lira olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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