Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

25.02.2021 08:59 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:02
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,1680 liradan, avro 8,7400 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,1680 liradan, avro 8,7400 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,1660 liradan alınan dolar, 7,1680 liradan satılıyor. 8,7380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7400 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2090 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7550 lira olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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