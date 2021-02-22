Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
22.02.2021 09:01 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9900 liradan, avro 8,4750 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9900 liradan, avro 8,4750 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 6,9880 liradan alınan dolar, 6,9900 liradan satılıyor. 8,4730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,4750 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9610 lira, avronun satış fiyatı ise 8,4340 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk