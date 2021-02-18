Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
18.02.2021 09:09 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:12
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9780 liradan, avro 8,4050 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9780 liradan, avro 8,4050 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,9760 liradan alınan dolar, 6,9780 liradan satılıyor. 8,4030 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,4050 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0040 lira, avronun satış fiyatı ise 8,4290 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar