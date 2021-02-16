Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

16.02.2021 08:59 | Son Güncelleme: 16.02.2021 09:03
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9470 liradan, avro 8,4350 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9470 liradan, avro 8,4350 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 6,9450 liradan alınan dolar, 6,9470 liradan satılıyor. 8,4330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,4350 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9550 lira, avronun satış fiyatı ise 8,4360 lira olmuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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