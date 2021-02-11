Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
11.02.2021 08:59 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 7,0570 liradan, avro 8,5720 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,0570 liradan, avro 8,5720 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,0550 liradan alınan dolar, 7,0570 liradan satılıyor. 8,5700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,5720 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0370 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5370 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk