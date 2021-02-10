Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
10.02.2021 09:01 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 7,0690 liradan, avro 8,5720 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,0690 liradan, avro 8,5720 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,0670 liradan alınan dolar, 7,0690 liradan satılıyor. 8,5700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,5720 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0900 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5820 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk