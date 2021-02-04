Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
04.02.2021 08:59 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 7,1670 liradan, avro 8,6200 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,1670 liradan, avro 8,6200 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,1650 liradan alınan dolar, 7,1670 liradan satılıyor. 8,6180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6200 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1600 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6100 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk