Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
03.02.2021 09:01 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 7,1870 liradan, avro 8,6620 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,1870 liradan, avro 8,6620 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,1850 liradan alınan dolar, 7,1870 liradan satılıyor. 8,6600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6620 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1790 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6400 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk