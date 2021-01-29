Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
29.01.2021 09:01 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3860 liradan, avro 8,9400 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3860 liradan, avro 8,9400 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3840 liradan alınan dolar, 7,3860 liradan satılıyor. 8,9380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9400 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3610 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9440 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk