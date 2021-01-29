Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

29.01.2021 09:01 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:04
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3860 liradan, avro 8,9400 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3860 liradan, avro 8,9400 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,3840 liradan alınan dolar, 7,3860 liradan satılıyor. 8,9380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9400 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3610 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9440 lira olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Meral Akşener
Magazin Sezen Aksu Cansu Dere Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Serdar Aziz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Bursa Kavga Aralık Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 09:04:34. #1.14#
title