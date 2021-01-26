Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

26.01.2021 08:59 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:02
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4320 liradan, avro 9,0160 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4320 liradan, avro 9,0160 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,4300 liradan alınan dolar, 7,4320 liradan satılıyor. 9,0140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0160 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3860 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9730 lira olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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