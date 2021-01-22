Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
22.01.2021 08:59 | Son Güncelleme: 22.01.2021 08:59
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3720 liradan, avro 8,9820 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3720 liradan, avro 8,9820 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3700 liradan alınan dolar, 7,3720 liradan satılıyor. 8,9800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9820 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3690 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9500 lira olmuştu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk