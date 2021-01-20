Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

20.01.2021 09:01 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:04
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4600 liradan, avro 9,0630 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4600 liradan, avro 9,0630 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,4580 liradan alınan dolar, 7,4600 liradan satılıyor. 9,0610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0630 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4410 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0310 lira olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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