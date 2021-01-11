Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
11.01.2021 09:01 | Son Güncelleme: 11.01.2021 09:01
İstanbul serbest piyasada dolar 7,4570 liradan, avro 9,0820 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,4570 liradan, avro 9,0820 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 7,4550 liradan alınan dolar, 7,4570 liradan satılıyor. 9,0800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0820 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3280 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9970 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk