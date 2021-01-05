Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
05.01.2021 09:03 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:06
İstanbul serbest piyasada dolar 7,4230 liradan, avro 9,1120 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,4230 liradan, avro 9,1120 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,4210 liradan alınan dolar, 7,4230 liradan satılıyor. 9,1100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1120 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3670 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0580 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk