Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

05.01.2021 09:03 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:06
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4230 liradan, avro 9,1120 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4230 liradan, avro 9,1120 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,4210 liradan alınan dolar, 7,4230 liradan satılıyor. 9,1100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1120 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3670 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0580 lira olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fikri Sağlar Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Özdemir Eser Yenenler Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Ömer Bayram Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kaza Otomobil Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 09:06:25. #1.14#
title