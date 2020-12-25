Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
25.12.2020 09:03 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:06
İstanbul serbest piyasada dolar 7,5800 liradan, avro 9,2520 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,5800 liradan, avro 9,2520 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,5780 liradan alınan dolar, 7,5800 liradan satılıyor. 9,2500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,2520 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5670 lira, avronun satış fiyatı ise 9,2190 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk