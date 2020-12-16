Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
16.12.2020 09:01 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 7,8260 liradan, avro 9,5240 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,8260 liradan, avro 9,5240 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,8240 liradan alınan dolar, 7,8260 liradan satılıyor. 9,5220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,5240 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8510 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5350 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan