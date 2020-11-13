Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
13.11.2020 09:05 | Son Güncelleme: 13.11.2020 09:08
İstanbul serbest piyasada dolar 7,6680 liradan, avro 9,0550 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,6680 liradan, avro 9,0550 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,6660 liradan alınan dolar, 7,6680 liradan satılıyor. 9,0530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0550 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7220 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1140 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar