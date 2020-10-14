Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

14.10.2020 09:03 | Son Güncelleme: 14.10.2020 09:07
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,9330 liradan, avro 9,3160 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,9330 liradan, avro 9,3160 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,9310 liradan alınan dolar, 7,9330 liradan satılıyor. 9,3140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3160 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9240 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3110 lira olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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