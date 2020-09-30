Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

30.09.2020 08:59 | Son Güncelleme: 30.09.2020 09:03
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7670 liradan, avro 9,1130 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7670 liradan, avro 9,1130 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,7650 liradan alınan dolar, 7,7670 liradan satılıyor. 9,1110 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1130 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8340 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1930 lira olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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