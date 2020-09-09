Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4870 liradan, avro 8,8200 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
09.09.2020 09:01 | Son Güncelleme: 09.09.2020 09:04

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4870 liradan, avro 8,8200 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,4850 liradan alınan dolar, 7,4870 liradan satılıyor. 8,8180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8200 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4840 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8120 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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