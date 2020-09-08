Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4590 liradan, avro 8,8120 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
08.09.2020 09:03 | Son Güncelleme: 08.09.2020 09:06

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4590 liradan, avro 8,8120 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,4570 liradan alınan dolar, 7,4590 liradan satılıyor. 8,8100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8120 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4640 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8240 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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