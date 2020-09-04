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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4400 liradan, avro 8,8140 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
04.09.2020 08:59 | Son Güncelleme: 04.09.2020 09:02

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4400 liradan, avro 8,8140 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,4380 liradan alınan dolar, 7,4400 liradan satılıyor. 8,8120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8140 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4340 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8080 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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