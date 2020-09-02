Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3680 liradan, avro 8,7760 liradan güne başladı.
02.09.2020 08:59 | Son Güncelleme: 02.09.2020 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3680 liradan, avro 8,7760 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3660 liradan alınan dolar, 7,3680 liradan satılıyor. 8,7740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7760 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3550 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7860 lira olmuştu.
Kaynak: AA