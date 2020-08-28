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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3460 liradan, avro 8,7220 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
28.08.2020 09:01 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:01

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3460 liradan, avro 8,7220 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,3440 liradan alınan dolar, 7,3460 liradan satılıyor. 8,7200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7220 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3560 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6670 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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