Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3670 liradan, avro 8,7200 liradan güne başladı.
27.08.2020 09:09 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:09
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3670 liradan, avro 8,7200 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3650 liradan alınan dolar, 7,3670 liradan satılıyor. 8,7180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7200 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3810 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7210 lira olmuştu.
Kaynak: AA