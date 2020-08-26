Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 7,4000 liradan, avro 8,7450 liradan güne başladı.
26.08.2020 09:01 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 7,4000 liradan, avro 8,7450 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3980 liradan alınan dolar, 7,4000 liradan satılıyor. 8,7430 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7450 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3980 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7500 lira olmuştu.
Kaynak: AA