Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3800 liradan, avro 8,7180 liradan güne başladı.
25.08.2020 09:05 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:05
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3800 liradan, avro 8,7180 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3780 liradan alınan dolar, 7,3800 liradan satılıyor. 8,7160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7180 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3680 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7110 lira olmuştu.
Kaynak: AA