Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3530 liradan, avro 8,6790 liradan haftaya başladı.
24.08.2020 09:01 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:18
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3530 liradan, avro 8,6790 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 7,3510 liradan alınan dolar, 7,3530 liradan satılıyor. 8,6770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6790 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3450 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6360 lira olmuştu.
Kaynak: AA