Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 7,2780 liradan, avro 8,6520 liradan güne başladı.
21.08.2020 09:01 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:25
İstanbul serbest piyasada dolar 7,2780 liradan, avro 8,6520 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,2760 liradan alınan dolar, 7,2780 liradan satılıyor. 8,6500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6520 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3370 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6850 lira olmuştu.
Kaynak: AA