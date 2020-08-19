Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3820 liradan, avro 8,8120 liradan güne başladı.
19.08.2020 08:59 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:02
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3820 liradan, avro 8,8120 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3800 liradan alınan dolar, 7,3820 liradan satılıyor. 8,8100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8120 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3650 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7880 lira olmuştu.
Kaynak: AA