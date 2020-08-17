Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3770 liradan, avro 8,7480 liradan haftaya başladı.
17.08.2020 09:03 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:40
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3770 liradan, avro 8,7480 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 7,3750 liradan alınan dolar, 7,3770 liradan satılıyor. 8,7460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7480 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3730 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7170 lira olmuştu.
Kaynak: AA