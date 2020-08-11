Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3200 liradan, avro 8,6070 liradan güne başladı.
11.08.2020 09:01 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3200 liradan, avro 8,6070 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3180 liradan alınan dolar, 7,3200 liradan satılıyor. 8,6050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6070 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2950 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5970 lira olmuştu.
Kaynak: AA