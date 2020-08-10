Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3000 liradan, avro 8,6220 liradan haftaya başladı.
10.08.2020 09:01 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:34
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3000 liradan, avro 8,6220 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 7,2980 liradan alınan dolar, 7,3000 liradan satılıyor. 8,6200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6220 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2030 lira, avronun satış fiyatı ise 8,4830 lira olmuştu.
Kaynak: AA