Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9740 liradan, avro 8,2030 liradan güne başladı.
30.07.2020 09:01 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:22
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9740 liradan, avro 8,2030 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,9720 liradan alınan dolar, 6,9740 liradan satılıyor. 8,2010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,2030 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9700 lira, avronun satış fiyatı ise 8,2100 lira olmuştu.
Kaynak: AA