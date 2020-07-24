Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8430 liradan, avro 7,9430 liradan güne başladı.
24.07.2020 09:03 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:31
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8430 liradan, avro 7,9430 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8410 liradan alınan dolar, 6,8430 liradan satılıyor. 7,9410 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,9430 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 6,8480 lira, avronun satış fiyatı ise 7,9320 lira olmuştu.
Kaynak: AA