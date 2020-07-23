Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8470 liradan, avro 7,9320 liradan güne başladı.
23.07.2020 09:01 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:44
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8470 liradan, avro 7,9320 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8450 liradan alınan dolar, 6,8470 liradan satılıyor. 7,9300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,9320 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 6,8520 lira, avronun satış fiyatı ise 7,9390 lira olmuştu.
Kaynak: AA