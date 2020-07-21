Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8560 liradan, avro 7,8450 liradan güne başladı.
21.07.2020 09:01 | Son Güncelleme: 21.07.2020 09:44
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8560 liradan, avro 7,8450 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8550 liradan alınan dolar, 6,8560 liradan satılıyor. 7,8440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,8450 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 6,8580 lira, avronun satış fiyatı ise 7,8510 lira olmuştu.
Kaynak: AA