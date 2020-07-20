Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8580 liradan, avro 7,8490 liradan haftaya başladı.
20.07.2020 08:59 | Son Güncelleme: 20.07.2020 09:18
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8580 liradan, avro 7,8490 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 6,8570 liradan alınan dolar, 6,8580 liradan satılıyor. 7,8480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,8490 lira olarak belirlendi.
Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 6,8570 lira, avronun satış fiyatı ise 7,8410 lira olmuştu.
Kaynak: AA