Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8580 liradan, avro 7,8050 liradan güne başladı.
17.07.2020 09:03 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:36
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8580 liradan, avro 7,8050 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8570 liradan alınan dolar, 6,8580 liradan satılıyor. 7,8040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,8050 lira olarak belirlendi.
Önceki kapanışta doların satış fiyatı 6,8570 lira, avronun satış fiyatı ise 7,8120 lira olmuştu.
Kaynak: AA