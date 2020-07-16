Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8570 liradan, avro 7,8260 liradan güne başladı.
16.07.2020 09:05 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:08
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8570 liradan, avro 7,8260 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8560 liradan alınan dolar, 6,8570 liradan satılıyor. 7,8250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,8260 lira olarak belirlendi.
Önceki kapanışta doların satış fiyatı 6,8570 lira, avronun satış fiyatı ise 7,8240 lira olmuştu.
Kaynak: AA