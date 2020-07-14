Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8650 liradan, avro 7,7830 liradan güne başladı.
14.07.2020 09:05 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:09
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8650 liradan, avro 7,7830 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8640 liradan alınan dolar, 6,8650 liradan satılıyor. 7,7820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7830 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8600 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7850 lira olmuştu.
Kaynak: AA