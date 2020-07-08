Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8820 liradan, avro 7,7800 liradan güne başladı.
08.07.2020 09:05 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:52
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8820 liradan, avro 7,7800 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8800 liradan alınan dolar, 6,8820 liradan satılıyor. 7,7780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7800 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8840 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7675 lira olmuştu.
Kaynak: AA