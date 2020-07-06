Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8630 liradan, avro 7,7480 liradan haftaya başladı.
06.07.2020 09:01 | Son Güncelleme: 06.07.2020 09:10
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8630 liradan, avro 7,7480 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 6,8610 liradan alınan dolar, 6,8630 liradan satılıyor. 7,7460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7480 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8660 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7200 lira olmuştu.
Kaynak: AA